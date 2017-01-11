Обама выступил с прощальной речью

В Чикаго действующий президент США Барак Обама выступил с последним публичным официальным заявлением, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN . В своей прощальной речи он отметил, что покидает пост с оптимистическим настроением.

США Обама назвал самой влиятельной страной в мире. По его словам, Россия и Китай не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но США не может позволить себе «отступить и позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей».

Главными угрозами для страны, по его мнению, являются экстремисты и авторитарные режимы.

«Этот порядок поставлен под угрозу. Во-первых, агрессивными фанатиками, которые говорят от лица ислама, а во-вторых, автократами в зарубежных столицах, которые рассматривают свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу их власти», - сказал Обама.

Президент также подчеркнул, что за время его руководства страной ни одна зарубежная террористическая организация не атаковала США, при этом власти также прекратили пытки и работали над закрытием тюрьмы Гуантанамо.