Норвежских автолюбителей начнут отучать от FM-радио

Норвегия в среду первой откажется от привычных волн в пользу современного цифрового формата. Переход — постепенный, продлится практически год. Среди преимуществ цифрового вещания — дешевизна по сравнению с аналоговым в 8 раз. Сэкономленные средства пойдут на создание новых, более качественных программ.

С переходом на "цифру" звук станет лучше, отмечает телеканал "Россия 24". Но большинство норвежцев — 66 процентов — не поддерживают идею. Они полагают, что страна еще не готова. Многие устройства, как автомобильные, так и домашние не поддерживают цифровой сигнал. Значит, придётся раскошелиться — купить адаптер примерно за 300 долларов или новую магнитолу почти за 500 долларов.