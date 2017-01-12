Прощальный твит Обамы бьет рекорды популярности у американцев

Действующий президент США Барак Обама опубликовал прощальный твит в своем микроблоге в Twitter . Его сообщение стало самым популярным за все время существования аккаунта @POTUS (President of the United States - президент США). Твит набрал максимальное количество лайков и репостов среди всех опубликованных Обамой записей, сообщают Рамблер/новости.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал действующий президент.

Сообщение уже ретвитнули свыше 725 тысяч пользователей, и более 1,5 миллиона поставили лайк.

Обама, занимавший пост президента в течение двух сроков с 2008 года, вскоре покинет Белый дом. 20 января состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа.