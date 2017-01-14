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Палата представителей США поддержала начало отмены Obamacare
Палата представителей Конгресса США сегодня на заседании приняла резолюцию, которая предусматривает фактическое начало процедуры отмены программы обязательного медицинского страхования, введенной президентом Бараком Обамой и получившей в честь него неофициальное название Obamacare. За данное решение проголосовали 227 конгрессменов, 198 высказались против.
В резолюции содержится призыв к профильным комитетам Конгресса приступить к написанию законопроектов, направленных на закрытие данной программы. Инициативы в обеих палатах должны быть подготовлены к 27 января.
Отмена Obamacare была одним из основных предвыборных обещаний избранного президента США Дональда Трампа. Он и республиканцы утверждают, что реформа привела к возникновению монополий страховых компаний в отдельных штатах, кроме того, страховка перестает быть доступной по цене. При этом лидеры партии не раз заверяли, что намерены сразу же представить более эффективный механизм страхования, однако деталей они пока не приводили.
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