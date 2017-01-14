Палата представителей США поддержала начало отмены Obamacare

Палата представителей Конгресса США сегодня на заседании приняла резолюцию, которая предусматривает фактическое начало процедуры отмены программы обязательного медицинского страхования, введенной президентом Бараком Обамой и получившей в честь него неофициальное название Obamacare. За данное решение проголосовали 227 конгрессменов, 198 высказались против.

В резолюции содержится призыв к профильным комитетам Конгресса приступить к написанию законопроектов, направленных на закрытие данной программы. Инициативы в обеих палатах должны быть подготовлены к 27 января.