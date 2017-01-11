Власти Черногории: Маккейн пообещал премьеру вступление страны в НАТО

"Американский сенат в самое ближайшее время ратифицирует протокол о вступлении Черногории в НАТО, сообщил Джон Маккейн в телефонном разговоре с главой правительства Душко Марковичем. Сенатор Маккейн позвонил премьеру Марковичу, чтобы поздравить с избранием на пост главы правительства, и выразил сожаление, что из-за неотложных дел в Вашингтоне не состоялся его визит в Черногорию, планировавшийся на 2 января", — говорится в сообщении правительства республики.

Отмечается также, что, по словам Маккейна, "он с группой американских сенаторов посетит Черногорию как можно скорее".

В свою очередь, премьер Маркович поблагодарил Маккейна и "выразил уверенность, что партнерское сотрудничество Черногории и США" будет продолжено в будущем. Он подчеркнул, что "стратегическое партнерство" двух государств будет усилено ожидаемым вскоре членством Подгорицы в Североатлантическом альянсе.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми странами-членами Черногория сможет стать полноправным членом НАТО. Предметом многомесячных споров правящей коалиции и оппозиции является необходимость референдума по этому вопросу или решения на уровне скупщины (парламента) о вступлении в альянс. Различные социологические опросы показывают, что черногорское общество расколото по вопросу вступления в НАТО.