Forbes оценил шансы на сделку между Путиным и Трампом как «нулевые»

США нужны российским властям в качестве «врага номер один», а новому главе Белого дома нужны «красивые сделки», чтобы «вновь сделать Америку великой», поэтому вероятность успешного исхода переговоров Дональда Трампа Владимиром Путиным «почти нулевая», пишет обозреватель Forbes Пол Родерик Грегори. По мнению автора статьи, текст которой приводит ИноТВ, если Трампу не удастся добиться от России уступок по Крыму, Донбассу или Ближнему Востоку, то его имидж «мастера сделок» будет разрушен.

Обозреватель Forbes, в частности, усомнился в том, что борьба с «Исламским государством» может стать основанием для улучшения отношений России и США. «Россия пережила всего лишь восемь терактов со стороны исламистов, в результате которых погибли 708 человек, в большинстве своем из отдаленных регионов», – пишет автор, отмечая, что это, а также политика России на сирийском направлении, якобы «идет вразрез» с идеей о том, что Москва является естественным союзником США в борьбе с терроризмом.

Пол Родерик Грегори также считает малоперспективной идею о соглашении между Москвой и Вашингтоном на ближневосточном направлении из-за того, что якобы «крупнейший в мире сторонник международного терроризма» – Иран – является российским союзником.

Кроме того, автор статьи утверждает, что Россия «не хочет помогать Европе с кризисом, вызванным беженцами», и, более того, ставит целью развалить ЕС

Обозреватель Forbes подчеркивает, что Россия «не отдаст» Крым и «не примет мирного урегулирования конфликта на востоке Украины». Он считает, что Москва потребует снятия санкций в обмен на то, что «военная техника и войска будут отведены к российской границе». «Трамп не может позволить себе подобную сделку, из-за которой он будет выглядеть дураком», – пишет автор.

По мнению обозревателя Forbes, «Путину не дает спать по ночам» козырь, который есть у Трампа, – поддержка со стороны обеих партий поставок летальных оборонительных вооружений на Украину.

«Если Трамп действительно мастер сделки, то у него есть небольшой шанс использовать единственный козырь, чтобы получить от Путина то, чего хочет он и американский народ», – пишет автор.

При этом Пол Родерик Грегори заключает, что, вероятнее всего, переговоры Трампа с главой российского государства закончатся неудачей. «Нет, Россия не станет другом Америки», – уверен он.

Между тем в Кремле ранее заявляли об обратном, подчеркивая, что концептуальные подходы президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа к внешней политике феноменально близки.