ФБР отказали в доступе к взломанным «российскими хакерами» серверам

Федеральное бюро расследований не смогло получить доступ к серверам и другому оборудованию, которое якобы было взломано российскими хакерами. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник, 10 января, на слушаниях в американском сенате директор ФБР Джеймс Коми.

«Мы не имели [доступа]. Мы очень уважаем частные компании, у которых был доступ и они поделились с нами тем, что они видели», — заявил Коми. При этом он не смог пояснить, почему бюро было отказано в доступе, несмотря на многочисленные запросы.

Директор ФБР отметил, что сервера Республиканской партии также подвергались кибератакам, однако они оказались безуспешны.

Коми также отказался отвечать на вопрос о том, расследует ли ФБР возможные связи окружения избранного президента США Дональда Трампа с российскими властями. «Мы никогда публично не сообщаем, проводим ли мы подобные расследования или нет», — отметил он.

6 января Трамп после встречи с руководством американской разведки выразил уверенность, что кибератаки на сервера Демократической партии США стали возможны из-за «грубой халатности» членов партийного Национального комитета.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.