Главные события вторника

Улюкаеву продлили домашний арест

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, останется под домашним арестом до 15 апреля, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

Ангарский маньяк признался в 60 убийствах

Иркутский областной суд продлил срок ареста «ангарского маньяка» Михаила Попкова на четыре месяца после его признаний в новых преступлениях. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты назвали «полным бредом» версию крушения Ту-154

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что появившаяся в СМИ версия о вине второго пилота в крушении Ту-154 «не заслуживает доверия». Об этом сообщают Рамблер/новости.

Производство "Ярсов" может быть сорвано

Производство ракетных комплексов «Ярс» находится под угрозой срыва, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант». С трудностями при производстве столкнулся Московский институт теплотехники (МИТ).

Россия приступила к сокращению добычи нефти

В рамках соглашения с нефтедобывающими странами Россия приступила к сокращению добычи нефти по ускоренному графику, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Глава ЦРУ: Вывод войск США из Ирака способствовал созданию ИГ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан рассказал, что вывод войск США из Ирака в 2011 году не стал причиной появления группировки «Исламское государство» (запрещена в России), но повлиял на этот процесс. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN.

Адвокат объяснил, почему Багдасарян не работает дворником

Сегодня стритрейсерша Мара Багдасарян , согласно судебному решению, должна начать исправительные работы в районе Сокол в качестве дворника управляющей компании при многоквартирном доме. Девушка приехала на место, но оказалось, что она не может работать из-за проблем со здоровьем, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.

Савченко опубликовала списки пленных украинских военных