Главные события вторника
Главное сейчас
Рамблер/Новости

Главные события вторника

Ангарский «Чикатило», судьба Улюкаева и другие события дня
Фото:
Улюкаеву продлили домашний арест

Фото:

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, останется под домашним арестом до 15 апреля, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Читать далее
Ангарский маньяк признался в 60 убийствах
Иркутский областной суд продлил срок ареста «ангарского маньяка» Михаила Попкова на четыре месяца после его признаний в новых преступлениях. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Читать далее
Эксперты назвали «полным бредом» версию крушения Ту-154

Фото:

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что появившаяся в СМИ версия о вине второго пилота в крушении Ту-154 «не заслуживает доверия». Об этом сообщают Рамблер/новости.
Читать далее
Производство "Ярсов" может быть сорвано
Производство ракетных комплексов «Ярс» находится под угрозой срыва, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант». С трудностями при производстве столкнулся Московский институт теплотехники (МИТ).
Читать далее
Россия приступила к сокращению добычи нефти

Фото:

В рамках соглашения с нефтедобывающими странами Россия приступила к сокращению добычи нефти по ускоренному графику, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Читать далее
Глава ЦРУ: Вывод войск США из Ирака способствовал созданию ИГ

Фото:

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан рассказал, что вывод войск США из Ирака в 2011 году не стал причиной появления группировки «Исламское государство» (запрещена в России), но повлиял на этот процесс. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN.
Читать далее
Адвокат объяснил, почему Багдасарян не работает дворником
Сегодня стритрейсерша Мара Багдасарян, согласно судебному решению, должна начать исправительные работы в районе Сокол в качестве дворника управляющей компании при многоквартирном доме. Девушка приехала на место, но оказалось, что она не может работать из-за проблем со здоровьем, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Читать далее
Савченко опубликовала списки пленных украинских военных
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинских военнослужащих, которые находятся в плену у ополченцев или считаются пропавшими без вести в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Читать далее
В мире
Исламское государство ЦРУ Верховная Рада Московский институт теплотехники
Надежда Савченко Алексей Улюкаев Мара Багдасарян Михаил Попков Еще 1 тег
Оставить комментарий

Рамблер/Новости: последние новости