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Главные события вторника
Улюкаеву продлили домашний арест
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, останется под домашним арестом до 15 апреля, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Ангарский маньяк признался в 60 убийствах
Иркутский областной суд продлил срок ареста «ангарского маньяка» Михаила Попкова на четыре месяца после его признаний в новых преступлениях. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Эксперты назвали «полным бредом» версию крушения Ту-154
Фото: РИА Новости
Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что появившаяся в СМИ версия о вине второго пилота в крушении Ту-154 «не заслуживает доверия». Об этом сообщают Рамблер/новости.
Производство "Ярсов" может быть сорвано
Производство ракетных комплексов «Ярс» находится под угрозой срыва, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант». С трудностями при производстве столкнулся Московский институт теплотехники (МИТ).
Россия приступила к сокращению добычи нефти
Фото: РИА Новости
В рамках соглашения с нефтедобывающими странами Россия приступила к сокращению добычи нефти по ускоренному графику, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан рассказал, что вывод войск США из Ирака в 2011 году не стал причиной появления группировки «Исламское государство» (запрещена в России), но повлиял на этот процесс. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN.
Адвокат объяснил, почему Багдасарян не работает дворником
Сегодня стритрейсерша Мара Багдасарян, согласно судебному решению, должна начать исправительные работы в районе Сокол в качестве дворника управляющей компании при многоквартирном доме. Девушка приехала на место, но оказалось, что она не может работать из-за проблем со здоровьем, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Савченко опубликовала списки пленных украинских военных
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинских военнослужащих, которые находятся в плену у ополченцев или считаются пропавшими без вести в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.
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