Главе Тайваня в США вручили оскорбительный подарок

В США главе Тайваня Цай Инвэнь вручили оскорбительный в китайской традиции подарок – часы. Подарок главе государства преподнесли сенатор США Тед Круз и губернатор Техаса Грег Эбботт. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на журнал Foreign Policy

По-китайски фраза «подарить часы» значит «проводить в последний путь», в связи с чем преподносить в качестве презента часы считается плохим тоном. Как отмечается в публикации, инцидент произошел по ошибке американской стороны.

Как отреагировала на подарок политик, в сообщении не говорится.

Цай Инвэнь прилетела в Хьюстон 9 января. Встречу с тайваньским главой и представителями американских властей осудили в министерстве иностранных дел КНР и призвали Вашингтон следовать политике «одного Китая». Официально США не поддерживают контактов с Тайванем, однако между двумя странами существуют обширные деловые и военные связи. Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как проигравшие в гражданской войне силы во главе с Чан Кайши бежали на Тайвань.