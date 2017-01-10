Reuters узнало детали законопроекта сенаторов США по санкциям против России

Законопроект американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий по санкциям в отношении России из-за кибератак и действий в Сирии и на Украине включает в себя визовые ограничения и заморозку активов, передает Reuters со ссылкой на предварительный вариант документа.

Согласно предварительной версии законопроекта, визовые ограничения и заморозка активов будут введены в отношении тех лиц, которые "были вовлечены в значимые действия, подрывающие кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов".

При этом также планируется введение санкций в отношении тех, кто проводил действия совместно с Минобороны или российскими разведывательными службами, которые могли повлиять на международные компании, осуществляющие свою деятельность в России.

Ранее американские сенаторы Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менендес объявили о готовности представить законопроект, который включает в себя "всеобъемлющий" пакет санкций против России.