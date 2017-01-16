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Трамп назвал ошибкой политику Меркель в области иммиграции
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью английскому изданию Times назвал "катастрофической ошибкой" политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в области нелегальной иммиграции.
"Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку – это принять всех этих нелегалов", — сказал он.
Канцлер ФРГ не раз критиковалась не только оппонентами, но и сторонниками за ее политику в области иммиграции. В частности, сейчас отношения между входящими в многолетний альянс баварской партией Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель остаются напряженными именно из-за отсутствия консенсуса о введении квот на прием беженцев.
Число мигрантов, которые запросили убежище в 2016 году в Германии, составило 280 тысяч человек, сообщили ранее в МВД ФРГ. В 2015 году в страну въехали 890 тысяч беженцев. Сокращение числа ищущих убежище в МВД связали с работой соглашения между ЕС и Турцией, а также с мерами, предпринятыми в минувшем году правительством ФРГ.
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