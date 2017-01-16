Трамп назвал ошибкой политику Меркель в области иммиграции

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью английскому изданию Times назвал "катастрофической ошибкой" политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в области нелегальной иммиграции.

"Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку – это принять всех этих нелегалов", — сказал он.

Канцлер ФРГ не раз критиковалась не только оппонентами, но и сторонниками за ее политику в области иммиграции. В частности, сейчас отношения между входящими в многолетний альянс баварской партией Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель остаются напряженными именно из-за отсутствия консенсуса о введении квот на прием беженцев.