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Обама начал свою прощальную речь со слов благодарности американцам
Свою финальную речь действующий президент США Барак Обама начал с благодарности американцам от себя и супруги Мишель за тёплые слова.
Он принял решение произнести речь в Чикаго, где «всё это началось» для него и первой леди.
В своей речи он обещал осуществить максимально мягкий переход власти к команде избранного президента Дональда Трампа.
Обращение американского лидера транслируется на официальном сайте белого дома.
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