Обама начал свою прощальную речь со слов благодарности американцам

Свою финальную речь действующий президент США Барак Обама начал с благодарности американцам от себя и супруги Мишель за тёплые слова.

Он принял решение произнести речь в Чикаго, где «всё это началось» для него и первой леди.

В своей речи он обещал осуществить максимально мягкий переход власти к команде избранного президента Дональда Трампа

Обращение американского лидера транслируется на официальном сайте белого дома.