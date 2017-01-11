Обама начал свою прощальную речь со слов благодарности американцам
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Обама начал свою прощальную речь со слов благодарности американцам

Обама начал свою прощальную речь со слов благодарности
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Свою финальную речь действующий президент США Барак Обама начал с благодарности американцам от себя и супруги Мишель за тёплые слова.
Он принял решение произнести речь в Чикаго, где «всё это началось» для него и первой леди.
В своей речи он обещал осуществить максимально мягкий переход власти к команде избранного президента Дональда Трампа.
Обращение американского лидера транслируется на официальном сайте белого дома.
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