Американская разведка предрекла «закат» господства США

По мнению аналитиков, в ближайшие пять лет США будут сдавать свои позиции, а Китай и Россия начнут противостоять влиянию Вашингтона, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Bloomberg

После каждых президентских выборов Совет по национальной разведке США публикует свой доклад. В 240-страничном исследовании этого года «Глобальные тренды: парадокс прогресса» предлагаются прогнозы в сферах от экономики до изменения климата.

«Следующие пять лет станут для США испытанием на прочность. Плохо это или хорошо, складывающийся глобальный ландшафт приближает к завершению эру американского господства, наступившую после окончания холодной войны», - указано в докладе.

По данным аналитиков спецслужб, у страны в ближайшие пять лет может не хватить воли и средств, чтобы и дальше оставаться мировым лидером. В результате вызов США могут бросить Китай и Россия.