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Пентагон сменил тактику взаимодействия с Москвой по Сирии
Высокопоставленные сотрудники Пентагона настаивают на усилении коммуникаций и координации военных действий между Россией и США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным издания, военные, в частности, хотят более тесного сотрудничества по Сирии. По мнению Пентагона, американские генерал-лейтенанты должны регулярно обсуждать операции на Ближнем Востоке со своими коллегами в Москве.
Высокопоставленные источники в Пентагоне заявили WSJ, что импульсом для усилий ведомства по налаживанию контакта с Россией стали планы новоизбранного президента США Дональда Трампа сотрудничать с Москвой в области борьбы с терроризмом.
По данным издания, сейчас во избежание инцидентов в воздухе полковник Даниэль Мэннинг с базы США в Катаре три раза в неделю говорит по телефону со своим российским коллегой с базы в Сирии. Когда боевые действия идут особенно интенсивно, полковники могут созваниваться по десять раз за день, как это было в прошлом месяце, когда самолеты США уничтожили 168 автоцистерн, доставляющих нефть террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Еще в ноябре прошлого года в МИД РФ заявили, что российские дипломаты взаимодействуют с командой Трампа по вопросу урегулирования конфликта в Сирии. Ранее республиканец неоднократно критиковал ближневосточную политику действующего президента США Барака Обамы, которая, по его мнению, привела к всплеску радикального исламизма и терроризма. Трамп заявлял, что Штатам необходимо сотрудничать с Россией в этом регионе.
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