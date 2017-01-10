СМИ: Братья Мары Багдасарян пытались похитить её с места задержания

На место задержания стритрейсерши Мары Багдасарян на Николоямской набережной приехала компания ее друзей, с которыми она попыталась сбежать от правоохранителей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Один молодой человек представился двоюродным братом задержанной. Он передал полицейским квитанции об оплате штрафов стритрейсерши. Однако ни одного нужного документа среди предоставленных не было. Тогда Багдасарян села в подъехавший Mercedes и попыталась скрыться. Однако гонщицу быстро вернули.

Позже девушка объяснила свой поступок тем, что ей стало плохо, но на предложение инспекторов вызвать скорую помощь ответила отказом. Медиков она вызвала сама.

Багдасарян стала известна после скандальных гонок на автомобиле Gelandewagen в мае прошлого года. Вместе с друзьями она пыталась скрыться от сотрудников Госавтоинспекции , нарушая правила дорожного движения. Девушка тогда получила 10 суток административного ареста.

В ноябре 2016 года Багдасарян задержали за парковку на тротуаре, полицейские выяснили, что за ней числится множество неоплаченных штрафов. В результате судебных разбирательств она была оштрафована на 183 тысячи рублей и приговорена к 24 дням административного ареста и обязательным работам.