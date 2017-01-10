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В Россию не пустили семена «Агрессора» с Украины
Россельхознадзор не пропустил в Крым привезенные с Украины семена белокочанной капусты сорта «Агрессор» и грецкие орехи с червями. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Крыминформ».
По данным Россельхознадзора, в первую неделю 2017 года было предпринято 50 попыток ввезти из Украины в Крым овощи и фрукты, которые могли быть заражены вредителями.
Специалисты ведомства нашли в сумках и чемоданах украинцев 89 килограммов разнообразных овощей, 20 килограммов картофеля, 64 килограмма фруктов, 42 килограмма орехов и сухофруктов, 5 килограммов гречки, 3 килограмма и еще 80 пакетов семенного материала, а также 2 горшечных растения.
Всего с начала года на Украину вернули 244 килограмма и 80 пакетов подкарантинной продукции.
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