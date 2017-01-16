Трамп собирается обеспечить всех американцев медстраховками

Программа, которая придет на смену введенной президентом США Бараком Обамой инициативе и получившей в честь него неофициальное название Obamacare, должна обеспечить всех американцев медицинскими страховками. Об этом избранный глава государства Дональд Трамп рассказал интервью газете The Washington Post.

"Мы собираемся обеспечить всех (американцев) медстраховками", - подчеркнул он. Будущий президент отметил, что отойдет от принципов, при которых жители США не могли платить за медицинское страхование, и поэтому не получали его. Он пояснил, что разработка программы по замене Obamacare близка к завершению. По словам республиканца, она обязует фармацевтические компании вести прямые переговоры с правительством по ценам на лекарства для программ социальной помощи малоимущим, престарелым и инвалидам.

Инициатива упростит медицинское страхование в стране, "сделает его дешевле и проще", рассказал Трамп, добавив, что уже в ближайшее время программа будет представлена общественности. Остальные детали он отказался раскрывать. Будущий президент выразил уверенность в том, что контролируемый республиканцами Конгресс США поддержит его программу по замене Obamacare. Он рассказал, что ожидает от однопартийцев слаженных и быстрых действий по принятию предлагаемых им проектов.

Будущий президент также заявил о намерении понизить налоги для работающих в США американских компаний до 15%. "Мы хотим опустить их (налоги с доходов корпораций) и получить около 15%, чтобы таким образом вернуть рост количества рабочих мест, - заключил он. - Если (американские) компании полагают, что они могут создавать свои автомобили или другую продукцию за границей и реализовывать ее в Соединенных Штатах, то им придется платить здесь налог в 35%".

Отмена Obamacare была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Он и республиканцы утверждают, что реформа привела к возникновению монополий страховых компаний в отдельных штатах, кроме того, страховка перестает быть доступной по цене.