Глава ЦРУ признал, что вывод войск США из Ирака способствовал созданию ИГ

По его словам, вывод войск не был причиной создания «Исламского государства» (запрещена в РФ), однако он является фактором, который внес вклад в последующие события.

Также он отметил, что ввод американских войск в Ирак в 2003 году стал «причиной, которая привела к насилию и кровопролитию в этой части мира».

Вместе с тем, глава ЦРУ подчеркнул, что в случае, если бы американские войска остались в Ираке, это могли бы использовать экстремисты «Исламского государства» для призыва своих сторонников.

Город мёртвых. Почему иракская армия не может взять Мосул?

Иракская армия уже два месяца пытается взять город, но воз и ныне там. Полный бардак, огромные потери, разброд среди союзников - плоды отказа США в сотрудничестве с Россией в совместной ликвидации ИГ.

В столице иракского Курдистана - городе Эрбиль, расположенном в полутора часах езды от Мосула, - по многу раз в день слышны сирены «скорой помощи». Больницы переполнены искалеченными иракскими солдатами: в мобильных госпиталях на фронте уже не осталось мест. Потери страшные. Далее.