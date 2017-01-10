Сенатор-демократ США по ошибке призвал не делать Америку снова великой

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер в понедельник по ошибке призвал на своей странице в Twitter "не делать Америку снова великой". Снимок сообщения, которое было впоследствии удалено, разместила на своем сайте газета The Washington Examiner.

Шумер призвал своих подписчиков поддержать планы коллег по защите принятой при нынешнем президенте программы медицинского страхования Obamacare, которую избранный глава государства Дональд Трамп и республиканцы хотят отменить. Сенатор обратился с просьбой подписаться на страницу демократов, выступающих против намерений новой администрации, в сервисе для обмена фото- и видеосообщениями Snapchat. "Подпишитесь, чтобы узнать больше о нашей борьбе по защите здравоохранения и скажите республиканцам: Не делайте Америку снова великой (#MakeAmericaGreatAgain)", - написал он.

Шумер удалил это сообщение и опубликовал новое с исправленной последней фразой: "Не делайте Америку снова больной" (#MakeAmericaSickAgain). Именно так демократы изменили с целью высмеять известный лозунг избирательной кампании Трампа.