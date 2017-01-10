Верховный суд Венесуэлы призвал парламент воздержаться от решений об импичменте Мадуро
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Верховный суд Венесуэлы призвал парламент воздержаться от решений об импичменте Мадуро

Верховный суд Венесуэлы отклонил импичмент Мадуро
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Верховный суд Венесуэлы призвал парламентариев страны воздержаться от принятия решений об импичменте президента Николаса Мадуро, выходящих за рамки их конституционных полномочий, сообщает Telesur со ссылкой на заявление суда.
В своем заявлении ведомство призывает к диалогу для решения политических проблем. По мнению суда, парламент не имеет права принимать решений, которые связанные с нарушением общественного порядка, подстрекательства против власти и госорганов и других действий.
Ранее сообщалось, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил Мадуро покинувшим свой пост в связи с неисполнением обязанностей. За данное решение проголосовало 106 парламентариев.
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