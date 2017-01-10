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Верховный суд Венесуэлы призвал парламент воздержаться от решений об импичменте Мадуро
Верховный суд Венесуэлы призвал парламентариев страны воздержаться от принятия решений об импичменте президента Николаса Мадуро, выходящих за рамки их конституционных полномочий, сообщает Telesur со ссылкой на заявление суда.
В своем заявлении ведомство призывает к диалогу для решения политических проблем. По мнению суда, парламент не имеет права принимать решений, которые связанные с нарушением общественного порядка, подстрекательства против власти и госорганов и других действий.
Ранее сообщалось, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил Мадуро покинувшим свой пост в связи с неисполнением обязанностей. За данное решение проголосовало 106 парламентариев.
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