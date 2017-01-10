Глава ЦРУ обвинил Трампа в непонимании роли спецслужб

«Новая администрация — и президент — должны понимать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и профессионалы разведки могут помочь обеспечить безопасность страны и защитить ее интересы», — сказал Бреннан.

Говоря об отчете о вмешательстве России в выборы, который американская разведка представила Трампу 6 января, Бреннан отметил, что уверен в выводах, которые перечислены в нем.