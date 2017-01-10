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Глава ЦРУ обвинил Трампа в непонимании роли спецслужб
Избранный президент США Дональд Трамп недооценивает роль Центрального разведывательного управления, это может поставить под угрозу Соединенные Штаты, заявил в интервью CNN директор ЦРУ Джон Бренна.
«Новая администрация — и президент — должны понимать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и профессионалы разведки могут помочь обеспечить безопасность страны и защитить ее интересы», — сказал Бреннан.
Говоря об отчете о вмешательстве России в выборы, который американская разведка представила Трампу 6 января, Бреннан отметил, что уверен в выводах, которые перечислены в нем.
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