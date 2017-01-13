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Автор «компромата» на Трампа был источником ФБР во время коррупционного скандала в ФИФА
Фото: © EPA/STEFFEN SCHMIDT
Кристофер Стил, автор доклада, в котором якобы содержится компромат на избранного президента США Дональда Трампа, был источником ФБР во время коррупционного скандала в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Sputnik.
По данным портала, бывший сотрудник британских разведывательных служб работал с ФБР, обеспечивая их разведданными о действиях чиновников ФИФА.
Отмечается, что первоначально Стил был нанят, чтобы составить досье на Трампа для его «политических противников» в Демократической и Республиканской партиях. При этом так и не было выявлено, кто именно нанял его.
Ранее WSJ назвала имя составителя доклада о якобы компромате на Трампа.
11 января спецслужбы США передали Трампу информацию о якобы наличии у России компромата на него.
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