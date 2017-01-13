Автор «компромата» на Трампа был источником ФБР во время коррупционного скандала в ФИФА

Кристофер Стил , автор доклада, в котором якобы содержится компромат на избранного президента США Дональда Трампа , был источником ФБР во время коррупционного скандала в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Sputnik.

По данным портала, бывший сотрудник британских разведывательных служб работал с ФБР, обеспечивая их разведданными о действиях чиновников ФИФА.

Отмечается, что первоначально Стил был нанят, чтобы составить досье на Трампа для его «политических противников» в Демократической и Республиканской партиях. При этом так и не было выявлено, кто именно нанял его.

Ранее WSJ назвала имя составителя доклада о якобы компромате на Трампа.

11 января спецслужбы США передали Трампу информацию о якобы наличии у России компромата на него.