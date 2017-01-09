Госдеп США: спецслужбы не раскрывают свои методы

Отсутствие доказательств в докладе о вмешательстве России в ход президентских выборов в США объясняется секретностью данных - с таким заявление выступили в Госдепартаменте США . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники. Спецслужбы отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать», — заявил представитель госдепартамента Джон Кирби

ФБР И 6 января ЦРУ АНБ опубликовали рассекреченную часть доклада, в котором американские спецслужбы обвиняют российские власти во вмешательстве в выборы в США. Из доклада следовало, что значительная часть расследования строилась на телевизионных репортажах и записях в социальных сетях. Во время пресс-конференции журналисты напомнили Кирби, что война в Ираке была начата США из-за ложных донесений разведки о наличии ядерного оружия у руководства этой страны.

Кирби признал эти ошибки, но отметил, что это было «15 лет назад, с тех пор многое изменилось… мы пошли дальше, многому научились на этих ошибках».

В Москве все обвинения американских властей называют «абсурдными» и «бездоказательными».