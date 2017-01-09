В Госдепе пояснили, почему США не предъявили доказательств «вмешательства России в выборы»

«Они (спецслужбы. — RT) отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать», — цитирует Кирби РИА Новости.

Он также подчеркнул, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники.