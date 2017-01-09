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В Госдепе пояснили, почему США не предъявили доказательств «вмешательства России в выборы»
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби рассказал, почему американские спецслужбы до сих пор не предъявили доказательств «вмешательства России в выборы».
«Они (спецслужбы. — RT) отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать», — цитирует Кирби РИА Новости.
Он также подчеркнул, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники.
Американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что российский лидер Владимир Путин приказал организовать «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США 2016 года. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры и телеканал RT.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве уже «серьёзно устали» от обвинений в хакерских атаках. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала доклад в ироничном ключе.
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