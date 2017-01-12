СМИ: в администрации Трампа появится офис первой семьи для дочери и жены президента

Офис первой леди будет переименован в офис первой семьи в будущей администрации США . При этом в Белом доме официальные функции будут совмещать дочь избранного президента Иванка и его супруга Меланья. Они считаются самыми дорогими Трампу людьми, сообщил в среду телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на информацию, полученную от источников в переходном штабе республиканца.

Иванка Трамп в среду объявила о решении уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании Trump Organization ("Трамп организейшн") и перестать активно заниматься собственной линией модных аксессуаров. Она на первых порах сосредоточится на обустройстве своей семьи в столице страны. Супруг Иванки Джаред Кушнер назначен на должность старшего советника главы государства.

Как сообщал журнал "Вашингтониан", Иванка Трамп и Джаред Кушнер будут жить в престижном столичном районе Калорама неподалеку от того места, где решил поселиться после истечения срока полномочий нынешний глава администрации США Барак Обама . 44-й президент США объявил ранее, что после передачи дел сменщику собирается еще пару лет жить в Вашингтоне с супругой Мишель и младшей дочерью Сашей, чтобы дать последней возможность закончить школу, не прерывая процесс обучения из-за переезда в другой город.

Между тем Меланья Трамп с 10-летним сыном Бэрроном после инаугурации останутся в Нью-Йорке по крайней мере до конца нынешнего учебного года, чтобы мальчик, посещающий элитную частную школу, не прерывал обучение. Это подтвердил ранее сам Дональд Трамп. В связи с этим некоторые американские наблюдатели выдвигают предположение о том, что Иванка Трамп, возможно, будет на первых порах де-факто играть роль первой леди США.

35-летняя Иванка выпускает собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Ее супруг исповедует ортодоксальный иудаизм. Иванка перед свадьбой приняла веру будущего мужа.