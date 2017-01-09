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Американцы припомнили Обаме нарушение предвыборных обещаний
Президент США Барак Обама не выполнил большинство обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании. Такое мнение высказали почти четверть американских граждан. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Согласно опросу, проведенному информационным агентством совместно с Центром общественно-политических исследований NORC, 22% граждан США заявили, что президент не выполнил своих обещаний, а 44% граждан отметили, что политик пытался, но не смог реализовать свою предвыборную программу.
В опросе, проведенном с 14 по 19 декабря 2016 года, приняли участие 1017 граждан США. Как отмечается в публикации, статистическая погрешность составляет 3,7%.
20 января 2017 года президентом США станет избранный глава государства Дональд Трамп. Представитель Республиканской партии одержал победу на президентских выборах 8 ноября 2016 года.
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