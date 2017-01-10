МИД: посольства Сербии в США и ЕС могут быть атакованы

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о наличии информации, согласно которой албанская диаспора планирует захват дипломатических представительств страны в США или Европе. Об этом сообщает Tanjug.

Как отмечает агентство, данные акции могут быть связаны с арестом бывшего премьер-министра Косова Рамуша Харадиная.

«Сербия не откажется от преследования Харадиная или тех, кто совершил преступления против сербского народа. Сербский народ, как и любой другой, заслуживает справедливости», — подчеркнул Дачич.

Ранее сообщалось, что во Франции по выданному властями Сербии ордеру арестован полевой командир косовских албанцев во время войны 1998—1999 годов, обвиняемый в военных преступлениях.