Ляшко посетило озарение

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Барак Обама оказался единственным из американских президентов, который за восемь лет у власти ни разу не посетил Украину. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу Ляшко в Facebook

Ляшко напомнил, что при этом Обама не раз приезжал в соседние с Украиной страны. «Вот вам и стратегическое партнерство!» - написал Ляшко.

Депутат призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа показать украинцам свое уважение и посетить страну в ближайшее время. «У нас есть о чем поговорить, например, как совместно преодолеть российскую агрессию и восстановить мир на Украине, к чему мы все стремимся. Дональд, давай будем друзьями», - заключил Ляшко.