Ляшко посетило озарение
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Рамблер/новости

Ляшко посетило озарение

Ляшко посетило озарение
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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Барак Обама оказался единственным из американских президентов, который за восемь лет у власти ни разу не посетил Украину. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу Ляшко в Facebook.
Ляшко напомнил, что при этом Обама не раз приезжал в соседние с Украиной страны. «Вот вам и стратегическое партнерство!» - написал Ляшко.
Депутат призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа показать украинцам свое уважение и посетить страну в ближайшее время. «У нас есть о чем поговорить, например, как совместно преодолеть российскую агрессию и восстановить мир на Украине, к чему мы все стремимся. Дональд, давай будем друзьями», - заключил Ляшко.
Украинский президент Петр Порошенко и Трамп поговорили по телефону 15 ноября. До этого Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил его посетить Украину. Позже представители украинского лидера заявили, что визит Порошенко в США и его встреча с новым американским коллегой намечены на февраль 2017 года. О планах посетить Украину Трамп пока не говорил.
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