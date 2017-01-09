Брэд Питт блеснул на «Золотом глобусе»
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Брэд Питт блеснул на «Золотом глобусе»

Последние несколько месяцев выдались довольно трудными для Брэда Питта (Brad Pitt). Актер, ведущий борьбу за опеку над детьми, часто выглядел усталым и поникшим на красной дорожке. Но вчера Брэд напомнил, кто долгое время считается секс-символом Голливуда.
Питт блеснул на церемонии вручения наград «Золотой глобус», прошедшей вчера в Лос-Анджелесе. Актер появился на сцене в безупречном классическом костюме и выглядел отлично. А присутствующие в зале коллеги и приятели Брэда активно поддерживали его аплодисментами. Причем больше всех старался Мэтт Деймон (Matt Damon).
Питт представил фильм «Лунный свет», особо отметив виртуозную работу актеров. Картина была названа лучшей в номинации «Драматическая лента года».
Напомним, сейчас актер ведет отчаянную борьбу с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) за право опеки над детьми. Судебный процесс не обходится без скандалов и на днях представители Джоли заметили, что если общественность узнает, что же спровоцировало разрыв звезд, репутация Брэда будет испорчена навсегда. Ранее адвокаты Питта недвусмысленно заявили о неадекватности Джоли.
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