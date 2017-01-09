СМИ: сын экс-президента Польши Валенсы обнаружен мертвым в своей квартире

Сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске, сообщает радиостанция RMF.

По данным радиостанции, тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую". Утверждается, что на теле мужчины не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.

"На месте работают прокурор и полиция, которые опрашивают в том числе ближайших членов семьи умершего", — говорится в сообщении.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.

Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно