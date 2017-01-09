Нулевой вклад. Пентагон обвинил РФ в отсутствии вклада в борьбу с ИГ

«Они [власти России] не сделали ничего, фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогут завершить войну в Сирии, но они не сделали ничего», - сказал американский министр обороны.

Картер также заявил, что из-за политики России конфликт в Сирии усилился, и теперь прекратить войну в стране станет еще сложнее.