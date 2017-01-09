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Нулевой вклад. Пентагон обвинил РФ в отсутствии вклада в борьбу с ИГ
Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Россия ничего не сделала для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на NBC News.
«Они [власти России] не сделали ничего, фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогут завершить войну в Сирии, но они не сделали ничего», - сказал американский министр обороны.
Картер также заявил, что из-за политики России конфликт в Сирии усилился, и теперь прекратить войну в стране станет еще сложнее.
Ранее глава Пентагона заявил, что Россия и США не могут договориться из-за президента РФ Владимира Путина. По мнению Картера, российский лидер определяет успех своей политики «по уровню дискомфорта, который он создает в остальной части мира», с чем не смогут смириться Штаты.
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