Помощник Трампа сообщил о возможном "принятии мер" против России

Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, который является помощником новоизбранного американского президента Дональда Трампа , в интервью телеканалу FoxNews заявил, что новая администрация США может принять какие-то меры в отношении РФ в связи с приписываемыми ей кибератаками.

Он заявил, что Трамп принял к сведению информацию, которая была представлена разведкой. Несмотря на то, что он заявляет о том, что намерен налаживать отношения с Москвой, какие-то меры в отношении РФ не исключены.

"Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации, и какими бы они ни были, пройдет обсуждение, и могут быть принять меры", - сказал он.

Также он отметил, что не считает плохим намерение Трампа иметь хорошие отношения с рядом стран.

"Но, думаю, нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами", - сказал Прибэс.