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Помощник Трампа сообщил о возможном "принятии мер" против России
Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, который является помощником новоизбранного американского президента Дональда Трампа, в интервью телеканалу FoxNews заявил, что новая администрация США может принять какие-то меры в отношении РФ в связи с приписываемыми ей кибератаками.
Он заявил, что Трамп принял к сведению информацию, которая была представлена разведкой. Несмотря на то, что он заявляет о том, что намерен налаживать отношения с Москвой, какие-то меры в отношении РФ не исключены.
"Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации, и какими бы они ни были, пройдет обсуждение, и могут быть принять меры", - сказал он.
Также он отметил, что не считает плохим намерение Трампа иметь хорошие отношения с рядом стран.
"Но, думаю, нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами", - сказал Прибэс.
Ранее американская разведка обвинила Россию во вмешательстве в президентскую кампанию в США. По их данным, российские хакеры совершали атаку на сервера Демократической партии. При этом Вашингтон утверждает, что хакеры работали с позволения российских властей. Москва отрицает данный факт. Трамп ранее заявлял, что пока не видел каких-либо внятных доказательств о вине России.
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