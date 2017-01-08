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Мара сделала селфи на фоне экипажа ДПС, который ее задерживал
Стритрейсерша Мара Багдасарян сделала селфи на фоне экипажа ДПС, который остановил ее пару дней назад. Фото Мара выложила в Instagram.
Под публикацией стритрейсерша сделала подпись "Ждите это фото в новостях".
Похожа на мразь тут , но журналисты ппц одобрят 😂 ждите в новостях это фото😂👌🏻
Фото опубликовано Мара (@049mara)
Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники ДПС остановили Мару и обнаружили на ее счету еще несколько неоплаченных штрафов. После этого, по некоторым данным, стритрейсерше стало плохо и ей вызвали "скорую".
О том, что Мару остановили на дороге, в соцсетях написали ее друзья.
Мара получила известность после того, как была задержана за гонки вместе с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым. После скандальной истории девушка продолжила выкладывать в Сети видео с нарушениями ПДД.
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