Мара сделала селфи на фоне экипажа ДПС, который ее задерживал

Стритрейсерша Мара Багдасарян сделала селфи на фоне экипажа ДПС , который остановил ее пару дней назад. Фото Мара выложила в Instagram.

Под публикацией стритрейсерша сделала подпись "Ждите это фото в новостях".

Похожа на мразь тут , но журналисты ппц одобрят 😂 ждите в новостях это фото😂👌🏻 Фото опубликовано Мара (@049mara) Янв 8 2017 в 7:53 PST

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники ДПС остановили Мару и обнаружили на ее счету еще несколько неоплаченных штрафов. После этого, по некоторым данным, стритрейсерше стало плохо и ей вызвали "скорую".

О том, что Мару остановили на дороге, в соцсетях написали ее друзья.