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США предложили помощь Израилю в расследовании теракта в Иерусалиме
Соединенные Штаты готовы оказать своим израильским коллегам помощь в расследовании теракта, который произошел в воскресенье в Иерусалиме. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс.
"Мы предлагаем полную поддержку нашим израильским партнерам в ходе проводимого ими расследования того, кто стоит за этим нападением. Такие подлые действия не могут быть оправданы", - сказал он. Представитель американской администрации также подчеркнул, что США решительно осуждают эту атаку, выразив соболезнования семьям жертв.
Ранее с аналогичным заявлением выступил Госдепартамент и Минобороны США.
В воскресенье четыре человека погибли и еще 13 получили ранения в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила в распространенном здесь коммюнике, что речь идет о теракте. По данным правоохранительных органов, "террорист нейтрализован".
Как сообщил корр. ТАСС по телефону пресс-секретарь посольства России в Израиле Евгений Пискунов, среди погибших и пострадавших в результате теракта в Иерусалиме граждан РФ нет.
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