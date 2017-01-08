Американцы исполнили гимн РФ в память о жертвах крушения Ту-154

Американцы спели российский гимн, посвятив его памяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Гимн прозвучал в Нью-Йорке. Его исполнили хор института Шиллера и сотрудники пожарного и полицейского департаментов города.