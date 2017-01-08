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Американцы исполнили гимн РФ в память о жертвах крушения Ту-154
Фото: Ruptly
Американцы спели российский гимн, посвятив его памяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Гимн прозвучал в Нью-Йорке. Его исполнили хор института Шиллера и сотрудники пожарного и полицейского департаментов города.
Напомним, катастрофа российского Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года. Самолёт Минобороны летел из Москвы в Хмеймим. Он упал в море в районе Сочи после вылета из аэропорта, где приземлился для дозаправки. На борту были 92 человека. В их числе – музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты.
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