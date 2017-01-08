США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына

Американский спецназ и военные Южной Кореи намерены ликвидировать северокорейского лидера Ким Чен Ына , если на полуострове начнется война. Для его убийства создается специальная бригада из 1-2 тысяч бойцов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап

Журналисты ссылаются на источник в правительственных кругах Сеула.

«В нынешнем году военные Южной Кореи сформируют специальную бригаду для этой цели», - сказал высокопоставленный правительственный чиновник на условиях анонимности. Он добавил, что в операции ожидается участие спецназовцев США, которые будут работать под корейским командованием

«Бригада будет создана по образцу американской, но приспособлена к специальным условиям полуострова» - сказал источник.

По его словам, бригада будет состоять из 1-2 тысяч высококлассных бойцов. На них возложат задачу устранить военное командование Пхеньяна, включая Ким Чен Ына, и парализовать управление КНДР.

Также отмечается, что в последнее время южнокорейские военные увеличили число совместных учений со спецназом США.