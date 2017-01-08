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США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына
Американский спецназ и военные Южной Кореи намерены ликвидировать северокорейского лидера Ким Чен Ына, если на полуострове начнется война. Для его убийства создается специальная бригада из 1-2 тысяч бойцов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.
Журналисты ссылаются на источник в правительственных кругах Сеула.
«В нынешнем году военные Южной Кореи сформируют специальную бригаду для этой цели», - сказал высокопоставленный правительственный чиновник на условиях анонимности. Он добавил, что в операции ожидается участие спецназовцев США, которые будут работать под корейским командованием
«Бригада будет создана по образцу американской, но приспособлена к специальным условиям полуострова» - сказал источник.
По его словам, бригада будет состоять из 1-2 тысяч высококлассных бойцов. На них возложат задачу устранить военное командование Пхеньяна, включая Ким Чен Ына, и парализовать управление КНДР.
Также отмечается, что в последнее время южнокорейские военные увеличили число совместных учений со спецназом США.
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