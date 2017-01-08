Спецслужбы США и Южной Кореи отрабатывают операцию по убийству Ким Чен Ына

США и Южная Корея отработают операцию по ликвидации Ким Чен Ына . Как сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на собственный источник, американский спецназ и южнокорейская армия проработают варианты ликвидации северокорейского лидера в случае войны.

"Южная Корея уже в этом году сформирует специальную бригаду, которая будет базироваться в США", — говорится в материале агентства.

Отмечается, что военные Южной Кореи, задействованные в операции, пройдут спецподготовку, главной целью которого будет уничтожение Ким Чен Ына. По предварительным данным, в состав команды войдет порядка двух тысяч военнослужащих.