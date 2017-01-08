Подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казнь

Прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорте Форт-Лодердейла штата Флорида. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Сантьяго обвинен в насильственных действиях, которые привели к гибели людей. Также он обвиняется в нарушении двух законов об огнестрельном оружии.

В случае признания Сантьяго виновным в данных преступлениях, ему может грозить смертная казнь. Передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейла произошла в пятницу на стойке выдачи багажа. В результате происшествия пять человек погибли, более 40 были ранены.