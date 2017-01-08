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Подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казнь
Прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорте Форт-Лодердейла штата Флорида. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Сантьяго обвинен в насильственных действиях, которые привели к гибели людей. Также он обвиняется в нарушении двух законов об огнестрельном оружии.
В случае признания Сантьяго виновным в данных преступлениях, ему может грозить смертная казнь. Передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейла произошла в пятницу на стойке выдачи багажа. В результате происшествия пять человек погибли, более 40 были ранены.
По подозрению в стрельбе задержан латиноамериканец Эстебан Сантьяго. Подозреваемый является ветераном войны в Ираке. Ранее он уже неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов и проходил лечение в психической клинике. По данным следствия, Сантьяго совершил преступление намеренно.
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