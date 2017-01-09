В Польшу прибыла первая партия танков из США

В рамках операции по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном фланге альянса и по сдерживанию России в Польшу прибыла первая партия танков, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

По данным издания, сотни танков, самоходных гаубиц и другой военной техники были доставлены из Соединенных Штатов в пятницу в немецкий порт Бремерхафен. Отмечается, что это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны.

В Германию также прибудут 3,5 тысяч американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Изначально планировалось, что американские военные прибудут в Европу в конце января, но действующий президент США Барак Обама ускорил процесс.

Ранее сообщалось, что в польский город Вроцлав прибыли первые 250 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады США.