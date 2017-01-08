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Подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казнь
Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорте Форт-Лодердейла штата Флорида, ему грозит смертная казнь, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Происшествие произошло в пятницу на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла. В ходе стрельбы погибли пять человек, более 40 получили ранения. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. Позднее выяснилось, что Сантьяго — ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.
Прокуроры предъявили Сантьяго обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии.
Если Сантьяго будет признан виновным в этих преступлениях, ему может быть вынесен смертный приговор, передает агентство.
По данным следователей, Сантьяго приехал в аэропорт намеренно и стрелял по людям без разбора. Ранее следователи не исключали, что терроризм мог быть мотивацией нападения. Вместе с тем ФБР уже провело обыск в доме Сантьяго, в его компьютере и телефоне нет контактов с террористическими организациями.
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