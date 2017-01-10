Парламент Венесуэлы объявил, что президент Мадуро оставил свой пост
Главное сейчас
РИА Новости

Парламент Венесуэлы объявил, что президент Мадуро оставил свой пост

Парламент Венесуэлы объявил, что Мадуро оставил свой пост
Фото:
Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.
За это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.
El Nacional подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.
Еще 29 источников
В мире Венесуэла
Николас Мадуро
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости