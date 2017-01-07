Трамп: только дураки могут быть против хороших отношений с Россией
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Трамп: только дураки могут быть против хороших отношений с Россией

Трамп: Россия будет уважать США больше, чем сейчас
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность главы государства Россия будет уважать Соединённые Штаты больше, чем в настоящее время.
«Хорошие отношения с Россией — это хорошо, не плохо. Только «глупые» люди или дураки подумают, что это может быть плохо. У нас достаточно проблем по всему миру помимо этого. При моём президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас», — написал Трамп в своём Twitter.
Он также отметил, что обе страны, «возможно, будут сотрудничать, чтобы решить множество проблем всего мира».
Ранее Трамп заявил, что американские разведывательные службы не имеют никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на исход выборов.
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