Трамп: только дураки могут быть против хороших отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность главы государства Россия будет уважать Соединённые Штаты больше, чем в настоящее время.

«Хорошие отношения с Россией — это хорошо, не плохо. Только «глупые» люди или дураки подумают, что это может быть плохо. У нас достаточно проблем по всему миру помимо этого. При моём президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас», — написал Трамп в своём Twitter.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Он также отметил, что обе страны, «возможно, будут сотрудничать, чтобы решить множество проблем всего мира».

Ранее Трамп заявил, что американские разведывательные службы не имеют никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на исход выборов.