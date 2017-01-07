Киев заплатит $600 тыс. для продвижения своих интересов в США - СМИ

Для продвижения своих интересов в США после вступления в должность американского президента Дональда Трампа власти Украины наняли компанию BGR Group, специализирующуюся на лоббировании интересов преимущественно республиканцев.

Контракт был подписан 23 декабря и оценивается в 600 тысяч долларов в год (50 тысяч долларов в месяц), пишет The Hill, ссылаясь на департамент юстиции США.

Согласно документу, лоббисты будут способствовать налаживанию связей между ключевыми украинскими и американскими политиками, неправительственными организациями и журналистами, а также займутся укреплением отношений между двумя странами и привлечением инвестиций США в экономику республики.

Издание отмечает, что на такой шаг Киев пошел на фоне по-прежнему напряженных отношений с Москвой.