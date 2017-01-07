СБ Украины просит Савченко отказаться от публикации списка пленных силовиков

Представители Службы безопасности Украины рекомендуют Савченко воздержаться от публикации списков пленных и пропавших без вести боевиков.

Как сообщает "112 Украина", советник главы СБУ Юрий Тандит выступил против решения наводчицы. По его словам, данные действия только помешают процессу освобождения.

Однако Тандит отметил, что Служба безопасности собирается провести "определенную работу в рамках законодательства".

Надежда Савченко заявила о готовности опубликовать списки, оказавшиеся в ее распоряжении после встречи с главами ДНР и ЛНР в Минске.