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Контрразведка ФРГ полагает, что кибератаку на ОБСЕ могли совершить хакеры из России
За ноябрьской хакерской атакой на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могут стоят российские хакеры, считают в Федеральном ведомстве по охране конституции Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, передают Рамблер/новости.
«Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT 28, имеющим отношение к нападению на германский бундестаг», - заявил глава ведомства Ханс-Георг Масен в интервью агентству.
Он отметил, что есть признаки, указывающие на связь хакерской группы АРТ28 с российскими источниками. О хакерской атаке стало известно в конце декабря 2016 года. Сообщалось, что взломщики могли получить доступ к секретным документам организации. ОБСЕ обратилась за помощью к экспертам по информационным технологиям.
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