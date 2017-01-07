Контрразведка ФРГ полагает, что кибератаку на ОБСЕ могли совершить хакеры из России

«Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT 28, имеющим отношение к нападению на германский бундестаг», - заявил глава ведомства Ханс-Георг Масен в интервью агентству.

Он отметил, что есть признаки, указывающие на связь хакерской группы АРТ28 с российскими источниками. О хакерской атаке стало известно в конце декабря 2016 года. Сообщалось, что взломщики могли получить доступ к секретным документам организации. ОБСЕ обратилась за помощью к экспертам по информационным технологиям.