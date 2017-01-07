Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни

Бойцы иракской федеральной полиции захватили в Мосуле штаб группировки ИГ (запрещена в России), руководивший действиями боевиков-выходцев из Чечни, передает Sputnik со ссылкой на заявления командующих операцией.

"В штабе найдены карты атак ИГ, которые они провели ранее в различных районах Мосула, федеральная полиция Ирака обнаружила пояса со взрывчаткой и оружие", — цитирует агентство заявление командира структуры Раида Шакера Джаудата.

Силовики также установили контроль над расположенным рядом больничным комплексом и кварталом Эль-Гафран, над ними поднят иракский флаг.

Операция по освобождению Мосула продолжается с октября при участии различных силовых структур Ирака, иракских курдов и коалиции во главе с США. Совместным силам удалось продвинуться и захватить кварталы в восточной части города.