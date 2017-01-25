Трамп не доволен соотношением вклада в НАТО и ООН и итогового результата

Президент США Дональд Трамп не удовлетворен соотношением вклада своей страны в международные организации, в частности в НАТО и в ООН, c итоговым результатом, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Журналисты на брифинге попросили его прокомментировать состоявшийся накануне телефонный разговор между новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, напомнив, что сам Трамп неоднократно называл альянс в его нынешнем виде "пережитком прошлого".

"США осуществляют вклад в НАТО, в ООН и другие подобные организации. Но я думаю, президент не удовлетворен тем, что он видит при сопоставлении этого вклада с результатом на выходе", — сказал Спайсер.

Он выразил уверенность в том, что у Мэттиса и других представителей администрации есть идеи по поводу того, как реформировать и сделать более эффективными такие структуры, как НАТО.

Как отметил представитель Белого дома, Трамп не считает, что этот альянс в нынешнем состоянии эффективно выполняет свою роль.