Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор

Президет США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели первый 45-минутный телефонный разговор, сообщает в среду газета Daily Sabah со ссылкой на турецкие источники.

По данным источников, разговор между двумя лидерами оценивается как "позитивный". Дополнительные подробности разговора пока не сообщаются.