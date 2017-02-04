Белый дом расследует утечки подробностей телефонных переговоров Трампа

Белый дом изучает утечки в СМИ деталей телефонных разговоров американского президента Дональда Трампа с лидерами Австралии и Мексики, заявил в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер

"Президент очень серьезно относится к этим утечкам", — заявил Спайсер. Интервью будет показано целиком в субботу, в пятницу агентство Рейтер опубликовало отрывок из него. Подробности не сообщаются.

Ранее газета Washington Post сообщила, что состоявшийся в субботу телефонный разговор Трампа с Малькольмом Тернбуллом прошел не очень гладко. По данным различных изданий, ссылавшихся на "осведомленный источник", Трамп вышел из себя во время разговора и преждевременно завершил разговор.

Позднее Тернбулл заявил, что разочарован тем, что детали разговора с Трампом стали известны общественности. Он описал разговор как "очень искренний и откровенный". Также он заявил, что "сообщения о том, что президент бросил трубку, неверны", и разговор завершился "вежливо".