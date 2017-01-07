Керри надеется, что Трамп найдет пути для взаимодействия с Россией

Керри отметил, что в последние годы совместная работа США и России по ряду направлений была успешной. "Мы смогли кооперировать в деле вывоза химического оружия из Сирии. У нас было серьезное сотрудничество с Россией в переговорах о соглашении по атому с Ираном. И Россия взяла на себя важные обязательства, которые она соблюдает сегодня, чтобы помочь обеспечить выполнение договоренностей", - констатировал шеф американской дипломатии.

Он также отметил, что результаты принесло взаимодействие Москвы и Вашингтона в сфере экологии, а также в том, что касается санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. "Так что да, были вещи, которые нам удалось осуществить", - указал госсекретарь США.

"Однако ясно, что у России иной взгляд на мир, на то, чего пытаемся достичь мы и Запад, и это создает некоторые очевидные трудности, которые трудно преодолеть, - добавил Керри. - В интересах США и России пытаться найти пути для более эффективного преодоления этих разногласий. И я надеюсь, что следующей администрации это удастся".